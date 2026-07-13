Violenta pelea en la guardia del Hospital San Bernardo: hubo ocho demorados

La situación generó alarma y se realizaron varios llamados al Sistema de Emergencias 911.

La policía llegó rápidamente al lugar y demoró a ocho personas, entre mayores y menores de edad.

Según las primeras informaciones, el conflicto se originó por una motocicleta relacionada con un procedimiento policial previo en las inmediaciones del nosocomio.

Un grupo de personas que pasaba por el lugar reconoció el motovehículo en el que se trasladaba un joven que había ingresado para recibir atención médica.

Al ir a buscarlo, se desató el enfrentamiento en el ingreso al nosocomio.