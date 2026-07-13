Lanzaron la Expo Rural Salta 2026 con foco en el crecimiento ganadero

En diálogo con Radio Salta, el presidente de la institución, Alfredo Figueroa, destacó las novedades que tendrá esta edición y las expectativas del sector frente al crecimiento de la actividad ganadera.

Explicó que las exportaciones continúan firmes, con China como principal comprador, y atribuyó el incremento del precio de la carne a la falta de crecimiento del stock ganadero durante los últimos años.

Finalmente, el dirigente rural invitó a los salteños a participar de la Expo Rural, que este año coincidirá con el 126° aniversario de la Sociedad Rural Salteña.

Adelantó que habrá remates, juras de bovinos, ovinos y equinos, además de espacios gastronómicos, exhibiciones de maquinaria, drones y tecnología aplicada al agro, con propuestas para toda la familia.