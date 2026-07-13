Violencia y amenazas de pacientes en la guardia del hospital de Tartagal

Los médicos del Hospital Juan Domingo Perón manifestaron su hartazgo por las constantes agresiones físicas y verbales que sufren en el servicio de guardia.

Ayer, a las 4:30 de la madrugada, se registró una nueva agresión en el nosocomio, donde un hombre y una mujer llegaron buscando atención médica.

Sin embargo, reaccionaron de forma violenta y agredieron a un médico de guardia.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

La policía inició una persecución sobre la Ruta Nacional 34, logrando interceptar y detener a un joven de 25 años a la altura de Misión Cherenta.

Aunque fue detenido, el joven fue liberado rápidamente bajo una "identificación simple", pero enfrenta una causa judicial por la agresión.

Como medida extrema, ante la falta de seguridad y la reiteración de estos hechos violentos, los médicos evalúan suspender el servicio de asistencia de guardia.