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Finalmente quedó habilitado el Paso Internacional de Sico hacia Chile

Casi un mes después del anuncio del gobernador Gustavo Sáenz sobre su reapertura, el Paso de Sico quedó finalmente habilitado este sábado de manera definitiva para todo tipo de tránsito.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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En diálogo con Radio Salta, el Dr. Julio San Millán, representante de Relaciones Internacionales de Salta, destacó la importancia de este corredor al señalar que constituye la salida histórica y estratégica de la provincia hacia Chile y la región Asia-Pacífico.

El funcionario explicó que la Provincia remodeló por completo el complejo fronterizo, incorporando viviendas para SENASA y un puesto sanitario.

Además, señaló que se reacondicionó el sector habitacional exigido por las autoridades chilenas, con cocinas, calefacción y grupos electrógenos alimentados con paneles solares.

Asimismo, destacó el respaldo de empresarios salteños que donaron equipamiento de alta calidad para el complejo sin solicitar reintegros.

Por último, explicó que la denominada "marcha blanca" permitió detectar los problemas operativos que demoraron la apertura definitiva.

 

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