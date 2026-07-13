Una mujer de 36 años falleció tras ser herida de bala en Colonia Santa Rosa

Este domingo a la madrugada, una mujer resultó gravemente herida por un disparo de arma de fuego y debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada al hospital de la ciudad de Orán.

Lamentablemente falleció a causa de una hemorragia aguda intraabdominal derivada de la herida de bala.

Tras la muerte, la justicia ordenó la detención de su pareja, un hombre de 32 años.

El sujeto permanece detenido y está previsto que en las próximas horas sea imputado formalmente por la muerte de la mujer.

Aunque la justicia aún no hizo pública la carátula definitiva, los elementos reunidos hasta el momento apuntan a un caso de femicidio.