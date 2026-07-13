Avanza la obra del nuevo puente de Vaqueros y apuntan a habilitarlo en septiembre

El funcionario explicó que la habilitación del primer puente permitirá avanzar con el traslado del puente metálico actual, que será destinado al tránsito de vehículos livianos, motocicletas, bicicletas y peatones.

El Director de Vialidad Nacional se refirió al estado de la Ruta Nacional 9/34, entre Salta y Tucumán, y reconoció que se trata del tramo más deteriorado de la red vial nacional en la provincia.