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Avanza la obra del nuevo puente de Vaqueros y apuntan a habilitarlo en septiembre

El ingeniero Federico Casas, director de la Delegación Salta de Vialidad Nacional, confirmó en diálogo con Radio Salta que la obra del nuevo puente de Vaqueros mantiene un ritmo sostenido y que el objetivo es habilitar el primero de los dos nuevos puentes durante el mes de septiembre.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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El funcionario explicó que la habilitación del primer puente permitirá avanzar con el traslado del puente metálico actual, que será destinado al tránsito de vehículos livianos, motocicletas, bicicletas y peatones. 

El Director de Vialidad Nacional se refirió al estado de la Ruta Nacional 9/34, entre Salta y Tucumán, y reconoció que se trata del tramo más deteriorado de la red vial nacional en la provincia. 

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