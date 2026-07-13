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El turismo inició las vacaciones de invierno con un 80% de ocupación en Salta

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, dialogó con Radio Salta sobre las expectativas del sector para las vacaciones de invierno.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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Explicó que, si bien el turismo interno es el principal protagonista durante el receso escolar, desde agosto se espera un mayor ingreso de visitantes extranjeros.

Finalmente, el titular de la Cámara de Turismo, Facundo Assaf, sostuvo que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado, el Ministerio de Turismo y los municipios para potenciar la actividad. 

 

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