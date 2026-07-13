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El stock de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia es crítico

Se requiere con urgencia donantes voluntarios de todo grupo y factor en esa institución. La falta de productos sanguíneos puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes, hemorragias, entre otras.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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El Centro Regional de Hemoterapia convoca a personas de todo grupo y factor sanguíneo, que estén en condiciones de donar sangre, para que asistan a su sede de Bolívar 687.

El organismo funciona de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y sábados de 7 a 12 horas.

Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos es crítica, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorarse. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Pueden donar

·         Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

·         Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·         Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·         Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·         Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

·         Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·         Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·         Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·         Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·         Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·         Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

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