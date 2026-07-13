En el primer semestre la Línea de Atención Ciudadana respondió más de 300 mil llamadas

La Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Atención Digital y Telefónica, informa que desde enero y hasta junio, la Línea de Atención Ciudadana 148 respondió 300.950 llamadas, gestionando turnos para distintos servicios públicos.

De la totalidad de gestiones efectuadas, el 78,7 por ciento correspondió a turnos de Salud Pública; el 14.7 por ciento, al otorgamiento de turnos del Registro Civil y el 3.8 por ciento, a gestiones vinculadas a la temática de Discapacidad.

En tanto, el 2,75 por ciento restante correspondió a consultas sobre trámites del sitio web de Identidad Digital (IDDI), asesoramiento para adultos mayores, anulación de turnos otorgados e información general.

Al respecto, Janina Burger, directora de Atención Digital y Telefónica, expresó que la línea telefónica 148 es un canal estratégico para acercar el Estado a la ciudadanía. “Trabajamos no solo en la atención y gestión de turnos, sino también en el fortalecimiento de herramientas que nos permiten mejorar el seguimiento de los servicios y brindar asistencia a distintos organismos y municipios”, dijo.

Además, sostuvo que durante los últimos meses se trabajó con la Escribanía de Gobierno de Salta para informar a beneficiarios del Programa Procrear I sobre la disponibilidad de sus escrituras, reafirmando el compromiso de facilitar el acceso a servicios y documentación de gran importancia para las familias.

Funcionamiento de la Línea de Atención Ciudadana

De lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 20, la atención telefónica está cubierta por un total de 90 agentes organizados en turnos rotativos.

El equipo de la Línea 148 cuenta con formación específica y un conocimiento integral del funcionamiento de los organismos provinciales, lo que le permite brindar información, gestionar trámites y orientar a la ciudadanía en una amplia variedad de servicios, entre ellos:

Asignación de turnos para el sistema de salud pública, incluyendo hospitales provinciales y los 69 centros de salud de la ciudad de Salta.

Gestión de turnos para el Registro Civil, como trámites de DNI, pasaporte y solicitudes de actas de nacimiento, matrimonio y otros documentos.

Asesoramiento y turnos para el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y otros trámites vinculados a discapacidad.

Asistencia sobre Identidad Digital (IDDI), brindando orientación para el uso de la web y la aplicación oficial.

Atención de consultas y trámites relacionados con licencias de conducir, especialmente en el municipio de Cafayate.

Canal de información, orientación y derivación hacia los distintos organismos del Gobierno de la Provincia según la consulta del ciudadano.