En el primer semestre la Línea de Atención Ciudadana respondió más de 300 mil llamadas
El 78.7 por ciento de las gestiones correspondieron a Salud Pública, el 18.5 por ciento a Registro Civil y Discapacidad y, casi el 3 por ciento a otros servicios.
Salta Hoy
13 / 07 / 2026
La Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Atención Digital y Telefónica, informa que desde enero y hasta junio, la Línea de Atención Ciudadana 148 respondió 300.950 llamadas, gestionando turnos para distintos servicios públicos.
De la totalidad de gestiones efectuadas, el 78,7 por ciento correspondió a turnos de Salud Pública; el 14.7 por ciento, al otorgamiento de turnos del Registro Civil y el 3.8 por ciento, a gestiones vinculadas a la temática de Discapacidad.
En tanto, el 2,75 por ciento restante correspondió a consultas sobre trámites del sitio web de Identidad Digital (IDDI), asesoramiento para adultos mayores, anulación de turnos otorgados e información general.
Al respecto, Janina Burger, directora de Atención Digital y Telefónica, expresó que la línea telefónica 148 es un canal estratégico para acercar el Estado a la ciudadanía. “Trabajamos no solo en la atención y gestión de turnos, sino también en el fortalecimiento de herramientas que nos permiten mejorar el seguimiento de los servicios y brindar asistencia a distintos organismos y municipios”, dijo.
Además, sostuvo que durante los últimos meses se trabajó con la Escribanía de Gobierno de Salta para informar a beneficiarios del Programa Procrear I sobre la disponibilidad de sus escrituras, reafirmando el compromiso de facilitar el acceso a servicios y documentación de gran importancia para las familias.
Funcionamiento de la Línea de Atención Ciudadana
De lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 20, la atención telefónica está cubierta por un total de 90 agentes organizados en turnos rotativos.
El equipo de la Línea 148 cuenta con formación específica y un conocimiento integral del funcionamiento de los organismos provinciales, lo que le permite brindar información, gestionar trámites y orientar a la ciudadanía en una amplia variedad de servicios, entre ellos:
Asignación de turnos para el sistema de salud pública, incluyendo hospitales provinciales y los 69 centros de salud de la ciudad de Salta.
Gestión de turnos para el Registro Civil, como trámites de DNI, pasaporte y solicitudes de actas de nacimiento, matrimonio y otros documentos.
Asesoramiento y turnos para el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y otros trámites vinculados a discapacidad.
Asistencia sobre Identidad Digital (IDDI), brindando orientación para el uso de la web y la aplicación oficial.
Atención de consultas y trámites relacionados con licencias de conducir, especialmente en el municipio de Cafayate.
Canal de información, orientación y derivación hacia los distintos organismos del Gobierno de la Provincia según la consulta del ciudadano.