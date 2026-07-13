Impulsan un plan para preservar el canto coplero como patrimonio cultural inmaterial

Con la participación de cantores y cantoras copleros de San Carlos, Animaná y Angastaco se realizó en el Museo Jallpha Calchaquí de San Carlos la primera reunión consultiva destinada a analizar la posibilidad de impulsar un plan de salvaguardia del canto coplero como expresión emblemática del patrimonio cultural inmaterial de la provincia.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Patrimonio Cultural de Salta, los directores de Cultura de San Carlos y Animaná y la cacique de la comunidad Condorhuasi de esa localidad. La jornada fue coordinada por la Jefa del Programa Patrimonio Cultural Inmaterial, quien encabezó el proceso de consulta previa, libre e informada junto a los artistas populares del Valle Calchaquí Sur.

Durante la reunión se generó un valioso intercambio de experiencias, memorias y saberes vinculados a la tradición coplera, considerada una de las manifestaciones culturales más representativas de la identidad vallista. Las voces presentes coincidieron en la importancia de fortalecer las acciones de transmisión, reconocimiento y preservación de este legado vivo que atraviesa generaciones y comunidades.

Como resultado del encuentro, se acordó realizar una segunda reunión durante el mes de octubre en la localidad de Animaná, con el objetivo de continuar la construcción colectiva del futuro plan de salvaguardia y profundizar el trabajo conjunto entre las comunidades copleras, las autoridades culturales y las instituciones vinculadas a la protección del patrimonio inmaterial salteño.