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Dos años de prisión para el exsenador Kueider por intentar ingresar 211 mil dólares

2 años de prisión para el exsenador Kueider por intentar ingresar 211 mil dólares sin declarar

Argentina

13 / 07 / 2026

 

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El exsenador Edgardo Kueider recibió una pena de dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos los encontró culpables por el delito de tentativa de contrabando de dinero. Por otro lado, su exsecretaria, Iara Guinsel, recibió una sanción de un año y diez meses en la misma modalidad por ser cómplice del delito.

La detención de ambos se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional de la Amistad, el cual conecta a Foz de Iguazú con Ciudad del Este. En ese punto, autoridades aduaneras encontraron en el auto donde viajaban 211 mil dólares, equivalentes a 3.9 millones de pesos argentinos, los cuales no habían sido declarados. Ante esto, a la espera del veredicto, ambos imputados tuvieron que cumplir 18 meses de prisión domiciliaria en Asunción.

Los casos que enfrenta Kueider

Por otra parte, Kueider afronta otro proceso judicial en Paraguay por la supuesta compra ilegal de seis departamentos de lujo en la capital del país paraguayo. Además, tiempo atrás, el país aprobó su extradición y la de Guinsel, solicitada por la Justicia argentina. Se espera que su detención sea inmediata al llegar al país, debido que ambos estan señalados por presunto enriquecimiento ilícito.

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