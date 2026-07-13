Argentina pidió jugar con la emblemática camiseta azul ante Inglaterra

La selección argentina volverá a cruzarse con Inglaterra en un Mundial y lo hará con un detalle que no pasa inadvertido para los amantes de las estadísticas y las coincidencias futboleras. En una de las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni pidió utilizar la camiseta alternativa.

Se trata de la misma elección que acompañó sus recordados triunfos frente a los ingleses en México 1986 y Francia 1998. La camiseta azul.

El antecedente es llamativo. Las únicas dos veces que Argentina enfrentó a Inglaterra en un Mundial con la indumentaria suplente terminaron con victoria albiceleste. En cambio, cuando jugó con la tradicional camiseta celeste y blanca, en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, el resultado fue favorable para los europeos.

El partido marcará además un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Será la primera vez en 24 años que ambos seleccionados se enfrenten en una Copa del Mundo y, también, el primer cruce entre ambos en una semifinal mundialista.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, a las 16 (hora argentina), en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos. El ganador accederá a la final, donde ya conocerá a su rival, surgido del duelo entre España y Francia, programado para un día antes a la misma hora.

El peso de los antecedentes

La referencia inevitable es México 1986. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo se impuso 2-1 en cuartos de final gracias a una actuación memorable de Diego Armando Maradona.

Aquel encuentro quedó marcado por dos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Primero llegó la denominada “Mano de Dios”, cuando Maradona superó al arquero Peter Shilton en una acción polémica. Más tarde, el capitán argentino firmó el inolvidable “Gol del Siglo”, tras dejar en el camino a cinco rivales y al arquero antes de definir para el 2-0 parcial.

Doce años después, en Francia 1998, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra. Fue en octavos de final, tras igualar 2-2 en los 90 minutos y avanzar por 4-3 en la definición por penales. En aquel partido también quedó para el recuerdo el gol de Javier Zanetti, nacido de una jugada preparada en un tiro libre.

La camiseta azul y una serie de coincidencias

Tanto en 1986 como en 1998, y también en el Mundial 2026, la camiseta alternativa tuvo al azul como color predominante combinado con detalles negros.

En México 1986, la historia se volvió legendaria: Bilardo ordenó adquirir y adaptar camisetas azules pocas horas antes del encuentro. En Francia 1998, el diseño incluía detalles inspirados en la bandera argentina, mientras que el negro aparecía en las medias. La versión actual combina una base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño.

Las coincidencias no terminan allí. En los tres torneos, Argentina llegó al cruce con Inglaterra después de superar la fase de grupos sin derrotas. Además, tanto en Francia 1998 como en el Mundial 2026 avanzó con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos de la primera ronda.

También se repite otro dato: en cada una de esas campañas la Selección venció a un rival asiático durante la fase de grupos. Ocurrió ante Corea del Sur en 1986, frente a Japón en 1998 y contra Jordania en 2026. Incluso se repitió un mismo marcador: victoria por 3-1 sobre Corea del Sur y Jordania.