Javier Milei se burló de Cristina Kirchner: “Sufrió como una condenada”

El presidente Javier Milei, una vez más, volvió a cargar contra la exmandataria, Cristina Kirchner, tras la victoria del seleccionado argentino de fútbol ante Suiza por 3 a 1.

En un partido cargado de emociones y muy reñido para los dirigidos por Lionel Scaloni, tras jugar 120 minutos lograron vencer al equipo europeo y conseguir el boleto a la semifinal del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Como viene sucediendo, en este contexto, el sufrimiento de los hinchas argentinos estuvo a flor de piel.

Fue en este contexto que el jefe de Estado nacional, Javier Milei se burló de la exmandataria.

¿Qué dijo Milei de Cristina?

Como ya es costumbre, el presidente utilizó las redes sociales para dejar un mensaje que generó opiniones cruzadas entre los usuarios.

“Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La burla del presidente es en clara referencia a la situación de CFK, que cumple una condena con prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución.

Por decisión de la justicia, la ex mandataria lleva una tobillera electrónica. El pasado 12 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal impugnó el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y, por mayoría, confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que CFK seguirá con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.