Comenzó la venta de entradas para ver a River en Salta
Ayer se inició el expendio en forma online (www.deportick.com), mientras que las boleterías físicas se habilitarán el jueves 16. No habrá venta de entradas el día del partido.
Deportes
13 / 07 / 2026
El Gobierno de Salta a través de la Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas del partido de River Plate y Aldosivi de Mar del Plata por Copa Argentina el viernes 17 de julio en el estadio Martearena.
-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
-Viernes 17 de julio de 10 a 16 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de River:
-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boleteria Norte del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Fernández Molinas).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de Aldosivi:
- Jueves 16 de julio de 11 a 18 hs, en Tienda Oficial del club (Olavarría 2967, Buenos Aires).
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL ESTADIO PADRE MARTEARENA EL DÍA DEL PARTIDO.
Precios:
-Menores Popular (hasta 11 años): $45000.
-Popular: $55000.
-Platea Preferencial (River): $75000.
-Platea Techada (River): $95000.
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un Posnet.