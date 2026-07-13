Receso invernal: los parques urbanos ofrecen una variada agenda gratuita para la familia

En el marco del receso invernal, los parques urbanos de la ciudad se transformarán en puntos de encuentro, bienestar y aprendizaje al aire libre, consolidando una oferta pensada para el disfrute de todas las edades. La grilla incluye desde actividad física y talleres hasta ferias y espectáculos, por lo que se solicita prestar atención a aquellas que poseen cupos limitados, las cuales requieren inscripción previa.

Parque del Bicentenario

Feria de Emprendedores: 11 y 12 de julio, de 10:00 a 21:00 horas.

Jugá Entrenando en Familia:

* Funcional Kids: 13, 14, 16, 17 y 20 de julio (17:00) y 22 de julio (18:00). Cupo: 30 personas.

* Sobrecarga: 14 y 16 de julio, a las 18:00. Cupo: 30 personas.

* Ritmo Kids: 22 y 24 de julio, a las 17:00.

Juegos en Familia: 13, 17, 20 y 24 de julio, a las 18:00. Actividad libre.

Yoga y Sonrisas (desde los 6 hasta los 11 años): 14 y 21 de julio, a las 16:00. Cupo: 15 participantes.

Manualidades con Papel Maché (desde los 6 años): 15 y 22 de julio, de 14:00 a 16:00.

Encuentros Creativos: 15, 16, 22 y 23 de julio, a las 16:00.

Educación ambiental (Observación de Aves): 17 y 24 de julio, a las 10:00.

Del Bicentenario a la Luna: 20 y 21 de julio, a las 19:00.

Folclore para niños: 21 y 23 de julio, a las 17:30.

Taller de Aves: 30 de julio, de 15:00 a 17:00. Cupo: 20 participantes.

Consultas y registros: 3874766677.

Parque Sur

Actividades fijas: Transmisión de partidos del Mundial; ajedrez (martes, 16:00); folclore para adultos (miércoles, 10:00) y música retro para adultos mayores (viernes, 15:30).

Talleres con inscripción: Cupo: 15 niños de 6 a 12 años:

* Papel Maché: 14 y 21 de julio, de 14:00 a 16:00.

* Imanes de Yeso: 15 de julio, de 15:00 a 17:30.

* Títeres: 24 de julio, de 15:00 a 17:30.

Otras propuestas: Juegos en pantalla (16 y 22 de julio, 16:30) y Expo Chevrolet (17 de julio, 11:00).

Consultas y registros: 3875491191.

Parque de la Familia

Feria de Emprendedores: Martes 7, 14, 21 y 28 de julio, de 16:00 a 19:00.

Asesoramiento Legal: Viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, de 9:30 a 11:30.

Talleres y encuentros: Cotillón Mundialista (11/07, 16:00); Peña Folclórica (12/07, 11:00); Fútbol - Tenis (13/07, 17:00); Cocineritos Fit (15/07, 11:00); Panadería Kids (18/07, 10:30); Juegoteca (21/07, 17:00); entre otros.

Consultas y registros: 387222-0454.

Para obtener más información y conocer las novedades, la comunidad puede visitar las redes sociales oficiales en Instagram @parquessalta o Facebook Parques Urbanos Gobierno de Salta.