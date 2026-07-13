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El Mercado Artesanal lanza la 2ª edición del Concurso Provincial del Bollo Casero

Las inscripciones estarán abiertas desde hoy y hasta el 24 de julio. La participación es gratuita y podrán concursar personas mayores de 18 años residentes en toda la provincia. La receta será estándar abriendo la iniciativa a todo el público. 

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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Con el objetivo de promover la gastronomía tradicional salteña, fortalecer la identidad cultural y poner en valor uno de los sabores representativos de nuestra región, el Mercado Artesanal de Salta realizará la 2ª edición del Concurso Provincial del Bollo Casero, en sus categorías con y sin chicharrón.
 
El certamen se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 14 a 18 horas en el Mercado Artesanal de Salta, ubicado en Av. San Martín 2555 y reunirá a participantes de distintos puntos de la Provincia en una jornada dedicada a la tradición y el encuentro comunitario.
 
Podrán participar personas mayores de 18 años, con domicilio en la Provincia de Salta, inscribiéndose en la Categoría Bollo Tradicional con y sin chicharrón o en ambas. Se otorgarán premios al 1º, 2º y 3º puesto en cada categoría, mientras que todos los participantes recibirán un certificado de participación.
 
Con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones entre los concursantes, la competencia contará con una receta estándar, detallada en las bases y condiciones junto con la lista de ingredientes obligatorios y los criterios de evaluación.
 
Las inscripciones son gratuitas y permanecerán habilitadas hasta el 24 de julio a través del siguiente formulario https://bit.ly/4aP4B2k
 
Las bases y condiciones pueden consultarse en https://bit.ly/4pnmIma o solicitarse en el Área de Turismo y Cultura de cada municipio.
 
El jurado estará integrado por un especialista en gastronomía local, un cocinero, un bollero/a local y un/a periodista, quienes evaluarán las preparaciones teniendo en cuenta el cumplimiento de la receta, la técnica, la presentación, la textura y el sabor.
 
Con esta iniciativa el Mercado Artesanal de Salta, continúa impulsando acciones que promueven las tradiciones que forman parte de la identidad cultural salteña y fortalecen los vínculos entre las comunidades a través de sus saberes y sabores.
 

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