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Sáenz anunció subsidios con tope de consumo de entre el 60% y 100% en luz y agua

El Gobernador ratificó el acompañamiento a las familias de toda la provincia en estos momentos difíciles, a través de un esquema de subsidios coordinado con el Ente Regulador. Para acceder al beneficio de descuentos con tope de consumo, el hogar debe tener ingresos menores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz anunció la implementación de un paquete de asistencia directa destinado a reducir el impacto del costo de las tarifas de energía eléctrica y agua potable para los sectores más vulnerables de la provincia.

A través de este programa de subsidios, que se financia con fondos provinciales, las familias salteñas con ingresos menores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y titulares de los servicios, podrán postularse para acceder a bonificaciones de entre el 60% al 100%, con tope de consumo, en sus facturas.

“Con un enorme esfuerzo, la Provincia reduce el costo de las facturas de luz y agua entre un 60% y un 100%, para acompañar a las familias salteñas que más lo necesitan. Son momentos difíciles, y no te dejamos solo”, enfatizó el mandatario salteño al convocar a los titulares de los servicios que estén interesados,  a a informarse sobre las condiciones y el trámite de postulación en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

El beneficio tiene una vigencia de un año y puede renovarse tras una nueva evaluación. Para facilitar el trámite de manera federal, se puede gestionar la solicitud en las oficinas del Ente Regulador de Capital e interior, en los municipios con convenios de colaboración o a través del canal oficial de WhatsApp del organismo.

Para iniciar la solicitud, se debe presentar de manera presencial o digital la documentación  requerida. La información y descarga de formularios se pueden consultar en: http://ente.gob.ar/subsidios/subsidios/

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