Por las vacaciones de invierno no regirá el boleto gratuito para estudiantes del interior
La medida fue confirmada por la Autoridad Metropolitana de Transporte y estará vigente desde hoy y hasta el viernes 24 de julio.
Salta Hoy
13 / 07 / 2026
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En ese período las unidades de transporte interurbanas en la provincia y las líneas urbanas de Orán y Tartagal no recibirán el pase libre de los alumnos.
Después del receso, la gratuidad se reestablecerá.
La AMT informó también a las empresas interurbanas y urbanas sobre esta decisión.