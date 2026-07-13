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Por las vacaciones de invierno no regirá el boleto gratuito para estudiantes del interior

La medida fue confirmada por la Autoridad Metropolitana de Transporte y estará vigente desde hoy y hasta el viernes 24 de julio.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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En ese período las unidades de transporte interurbanas en la provincia y las líneas urbanas de Orán y Tartagal no recibirán el pase libre de los alumnos.

Después del receso, la gratuidad se reestablecerá.

La AMT informó también a las empresas interurbanas y urbanas sobre esta decisión.

 

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