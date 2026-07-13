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El receso por el 9 de Julio trajo un gran aumento de turistas a Salta

Más de 32.537 personas visitaron la provincia durante el feriado largo. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 67,5%.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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La Caldera fue el destino más popular, con un 84,3% de ocupación, seguida por Rosario de la Frontera con un 80% y el mismo número en Salta capital. 

El movimiento también se hizo sentir en peñas, bares y restaurantes, que recibieron a una gran cantidad de público.

Además, el Aeropuerto Internacional movilizó a más de 18.000 pasajeros.

Los complejos de teleféricos recibieron a 8.800 personas y se consolidaron como atractivos de alta preferencia.

La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, destacó la colaboración entre el sector público y privado como clave para el reflejo de estos resultados.

 

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