El receso por el 9 de Julio trajo un gran aumento de turistas a Salta

La Caldera fue el destino más popular, con un 84,3% de ocupación, seguida por Rosario de la Frontera con un 80% y el mismo número en Salta capital.

El movimiento también se hizo sentir en peñas, bares y restaurantes, que recibieron a una gran cantidad de público.

Además, el Aeropuerto Internacional movilizó a más de 18.000 pasajeros.

Los complejos de teleféricos recibieron a 8.800 personas y se consolidaron como atractivos de alta preferencia.

La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, destacó la colaboración entre el sector público y privado como clave para el reflejo de estos resultados.