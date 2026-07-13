Un Ford Taunus quedó destrozado tras chocar contra un poste en San Lorenzo

El impacto del auto contra el poste de luz fue tan violento que el lado del acompañante quedó prácticamente destruido.

Un vecino escuchó el fuerte ruido del choque y observó al conductor salir del interior del auto por sus propios medios.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano, politraumatismo, y traumatismo de columna cervical.

El único ocupante del vehículo es un hombre de 51 años, quien tiene domicilio en el barrio 30 Viviendas, de La Isla.

Se confirmó una de las hipótesis de los investigadores. El conductor manejaba con 1,54 gramos de alcohol en sangre.

Esta mañana se esperaba la llegada de una grúa ya que el vehículo continuaba en el lugar del accidente, lo que llamaba la atención de transeúntes por las severas roturas que presentaba.