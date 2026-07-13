 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un Ford Taunus quedó destrozado tras chocar contra un poste en San Lorenzo

El conductor de 51 años sufrió graves lesiones y fue hospitalizado; se confirmó que estaba alcoholizado. El accidente se produjo anoche en el acceso a la Villa Veraniega de San Lorenzo, sobre calle Castellani.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El impacto del auto contra el poste de luz fue tan violento que el lado del acompañante quedó prácticamente destruido. 

Un vecino escuchó el fuerte ruido del choque y observó al conductor salir del interior del auto por sus propios medios.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano, politraumatismo, y traumatismo de columna cervical. 

El único ocupante del vehículo es un hombre de 51 años, quien tiene domicilio en el barrio 30 Viviendas, de La Isla.

Se confirmó una de las hipótesis de los investigadores. El conductor manejaba con 1,54 gramos de alcohol en sangre. 

Esta mañana se esperaba la llegada de una grúa ya que el vehículo continuaba en el lugar del accidente, lo que llamaba la atención de transeúntes por las severas roturas que presentaba.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO