Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos por tráfico aéreo

La investigación, liderada por la Justicia Federal, sugiere que están vinculados a una organización de tráfico aéreo ilícito.

El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, aprobó la medida solicitada por la fiscal Lucía Orsetti, luego de una investigación iniciada el 9 de julio por la sección Aguaray de Gendarmería.

Cumplirán la medida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.

Los bolivianos acusados habían ingresado al país de manera irregular y son pilotos.

Durante el allanamiento en la habitación donde se hospedaban en Mosconi, se secuestraron tres teléfonos celulares que están siendo analizados.

En los últimos años hubo varios casos de vuelos narcos o avionetas abandonadas en el Chaco salteño.

El caso más resonante fue la nave con matrícula boliviana que cayó en una finca privada en Rosario de la Frontera con 130 kilos de cocaína.