La fiebre por las figuritas del Mundial sigue intacta y moviliza a multitudes en Salta

La fiebre de las figuritas del Mundial sigue activa en Salta, movilizando multitudes en lugares como la plaza Belgrano, en el Parque del Bicentenario y Parque Sur.

A pesar de que el torneo está por finalizar, los precios a la reventa son altos.

Un paquete de figuritas cotiza entre $3.500 y $4.000 pesos, mientras que una figurita común cuesta $500.

Los coleccionistas utilizan una aplicación para escanear códigos QR entre celulares, compara en segundos qué figuritas tiene repetidas cada persona y cuáles le faltan.

Pero algunos prefieren métodos artesanales, carpetas con folios plastificados ordenados por países, listas hechas a mano con birome y libretas de control.

Los puntos de encuentro se llenan de gritos de festejo cada vez que un adulto o un niño logra, finalmente, pegar la última figurita y llenar su álbum.

Oriana y su hijo Gael, llegaron a la plaza Belgrano en Salta capital, y en diálogo con Radio Salta confesó que al principio era para su hijo de 12 años, pero ahora ella está más emocionada que él.

En un rato lograron cambiar entre 50 y 60 figuritas.

Un papá con sus hijos de 8 y 5 años relató que van dos días seguidos a pasar horas intercambiando.

Explicó que aunque ya no hay premios por completar el álbum como en épocas pasadas, la ilusión es enorme, especialmente por ser el último mundial de Lionel Messi.

Messi es, sin duda, la figurita más cotizada del mercado

Messi común se vende por un mínimo de $20.000 pesos, y se conocen casos de personas que han pagado hasta $40.000 pesos en efectivo para conseguirla directamente sin cambiar.

Las Figuritas "Extra" que no van en el álbum. Cada 100 paquetes aproximadamente, viene una figurita especial de las estrellas veteranas (Messi, Ronaldo, o Modric) que viene en cuatro categorías: Morado, Bronce, Plata y Oro.

El "Messi de Oro", al ser una pieza exclusiva de colección externa al álbum, se reveló que coleccionistas han llegado a pagar la impresionante cifra de $60.000 pesos.