Asumieron este mediodía las nuevas autoridades policiales

La ceremonia de toma de posesión se realizó en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.

Estuvo a cargo del vicegobernador Antonio Morocco, con la presencia del ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda.

Toledo llegó a este puesto tras haber sido subjefe desde el año 2024.

En el mismo acto y con 30 años de servicio, el comisario Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial de la Policía, pasó a ser personal retirado.

Comisario general Walter Toledo

Nicolás Avellaneda, ministro de Seguridad