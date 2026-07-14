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Asumieron este mediodía las nuevas autoridades policiales

Walter Toledo juró como jefe de la Policía de Salta, en reemplazo de Diego Bustos. El comisario general Guido Burgos hizo lo propio como subjefe de la fuerza. 

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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La ceremonia de toma de posesión se realizó en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía. 

Estuvo a cargo del vicegobernador Antonio Morocco, con la presencia del ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda. 

Toledo llegó a este puesto tras haber sido subjefe desde el año 2024.

En el mismo acto y con 30 años de servicio, el comisario Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial de la Policía, pasó a ser personal retirado. 

Comisario general Walter Toledo

Nicolás Avellaneda, ministro de Seguridad

 

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