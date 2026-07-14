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Llega la sexta Fiesta Nacional de la Bagna Cauda a Salta

La Sociedad Italiana de Salta presentó la sexta edición de la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda, que se realizará el domingo 26 de julio al mediodía.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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En diálogo con Radio Salta, su presidente, Franco Crivelli, invitó a la comunidad a participar de este tradicional encuentro gastronómico y cultural que busca reunir a más de 200 personas.

Crivelli explicó que, como en ediciones anteriores, contarán con un cocinero proveniente de Calchín para preparar la tradicional bagna cauda.

El presidente de la institución informó que las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 para socios y compras hasta el 20 de julio, mientras que luego pasarán a costar $40.000.

Finalmente, Crivelli recordó que la Sociedad Italiana cumple 146 años de historia y remarcó que actualmente es una institución de puertas abiertas para toda la comunidad.

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