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HIRPACE lanzó una nueva edición de la maratón “Corro por Vos”

La directora Amalia Peralta, brindó detalles sobre una nueva edición de “Corro por Vos”, la tradicional maratón solidaria que busca recaudar fondos para sostener el funcionamiento de la institución.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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Peralta explicó que la maratón promueve la solidaridad, el encuentro y la empatía, al tiempo que destacó el permanente acompañamiento de empresarios, comerciantes y vecinos salteños.

A pesar del difícil contexto económico, aseguró que ese apoyo permite que HIRPACE continúe con sus puertas abiertas después de 60 años de trabajo.

Por su parte, Luciana Vaquer informó que ya hay cerca de 550 inscriptos entre las distancias de 3 y 10 kilómetros, y que aún quedan los últimos 100 dorsales con remera oficial y que quienes deseen colaborar sin correr pueden adquirir la pechera solidaria por $5.000.

 

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