Hospitales públicos, entre agresiones y obras sociales morosas
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, habló en Radio Salta sobre la creciente preocupación por los hechos de violencia contra profesionales de la salud.
Salta Hoy
14 / 07 / 2026
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El ministro también advirtió que este tipo de situaciones pone en riesgo no solo al personal de salud, sino también a los pacientes que esperan atención.
Mangione se refirió a la millonaria deuda que mantienen las obras sociales con los hospitales públicos y aseguró que esta situación afecta el funcionamiento del sistema sanitario.