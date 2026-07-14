Cae el consumo del pan y panaderos advierten una crisis en el sector
Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, analizó por Radio Salta la situación que atraviesa el sector panadero y aseguró que la fuerte caída del consumo está afectando gravemente a las Pymes.
Salta Hoy
14 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Romano explicó que las panaderías intentan trasladar la menor cantidad posible de aumentos a los precios, aunque remarcó que los costos de producción siguen creciendo.
Finalmente, el presidente de FAIPA manifestó su preocupación por el panorama económico y sostuvo que no observa indicadores que anticipen una recuperación del consumo.