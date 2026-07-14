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Comercios piden reducir la carga tributaria y anticipan horarios especiales por el partido

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, dialogó con Radio Salta sobre cómo trabajará el sector este miércoles, cuando el partido de la Selección Argentina coincida con el horario habitual de apertura de los comercios.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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Herrera explicó que cada comercio acordó con sus empleados la modalidad de atención durante la jornada, ya que el encuentro comenzará a las 16:00.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio afirmó que es necesario reducir la carga tributaria para sostener la actividad y recuperar el empleo formal.


 

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