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Entregaron indumentaria de protección personal a brigadistas forestales

Se trata de elementos necesarios para la seguridad de quienes se desplazan en sectores de riesgo y cumplen tareas de prevención y combate de incendios forestales en la provincia.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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En el marco del fortalecimiento del equipamiento del personal operativo, la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, realizó la entrega de elementos de protección personal a brigadistas forestales.

La indumentaria fue entregada por el Subsecretario de Defensa Civil Gonzalo Rodríguez a los brigadistas que cumplen tareas de prevención y combate de incendios forestales en la provincia, brindándoles mayor seguridad y protección durante los operativos de sofocación.

Desde la Subsecretaría destacaron que dotar al personal con elementos de calidad es fundamental para garantizar su seguridad y optimizar el trabajo en condiciones adversas, especialmente durante la temporada de mayor riesgo.

Se entregaron borcegos con suela antideslizante, cuero de alto espesor y estabilidad en terrenos irregulares, 

Participaron de la entrega el Director de Operaciones Matías Garrone, el jefe de Logística, Cristian Ocaña, y personal de la Subsecretaría de Defensa Civil.

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