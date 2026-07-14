Entregaron indumentaria de protección personal a brigadistas forestales

En el marco del fortalecimiento del equipamiento del personal operativo, la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, realizó la entrega de elementos de protección personal a brigadistas forestales.

La indumentaria fue entregada por el Subsecretario de Defensa Civil Gonzalo Rodríguez a los brigadistas que cumplen tareas de prevención y combate de incendios forestales en la provincia, brindándoles mayor seguridad y protección durante los operativos de sofocación.

Desde la Subsecretaría destacaron que dotar al personal con elementos de calidad es fundamental para garantizar su seguridad y optimizar el trabajo en condiciones adversas, especialmente durante la temporada de mayor riesgo.

Se entregaron borcegos con suela antideslizante, cuero de alto espesor y estabilidad en terrenos irregulares,

Participaron de la entrega el Director de Operaciones Matías Garrone, el jefe de Logística, Cristian Ocaña, y personal de la Subsecretaría de Defensa Civil.