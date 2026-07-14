La inflación de junio alcanzó el 1,9% mensual y acumula 33,5% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en junio de 2026 los precios al consumidor (IPC) aumentaron 1,9% respecto de mayo y acumularon un alza de 33,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, la suba del IPC alcanzó 16,8%.

Entre las divisiones de consumo, Recreación y Cultura lideró los aumentos mensuales con un alza del 4,2%, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró la variación más baja, con apenas 0,4%.

A nivel regional, la zona Pampeana registró la mayor suba mensual con 2,0%, seguida por otras regiones, mientras que Cuyo presentó el incremento más moderado, de 1,6%.

Impacto en los hogares

Según los datos oficiales, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza durante junio, lo que representa un aumento del 2,2% respecto de mayo y un 35,7% más que en el mismo mes de 2025.