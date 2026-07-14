España superó con autoridad a Francia y está en la final de la Copa del Mundo

España es la primera finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al haberle ganado por dos a cero a Francia en el AT&T Stadium de Dallas con los goles de Mikel Oyarzabal de penal y Pedro Porro, quienes le permiten a "La Roja" avanzar a la final y pelear por el título del mundo.

Con esta victoria, el equipo de Luis de la Fuente Castillo jugará el domingo 19 de julio a las 16 horas en Nueva York ante el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra (juegan mañana a las 16 horas).

En tanto, Los "Galos" jugarán por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

Foto: ANAS | 4K