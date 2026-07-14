El Mercado San Miguel y anexos tendrán horario especial por el partido de Argentina

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) informó que este miércoles 15 de julio el mercado San Miguel y sus anexos atenderán en horario especial por el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por la Copa del Mundo 2026.

La atención será en horario corrido de 8 a 15 en el edificio central, ubicado en avenida San Martín 782 y peatonal Florida 290, y en los anexos de pasaje Miramar 433 e Ituzaingó 134.

La medida fue acordada con puesteros y comerciantes, por lo que no habrá atención durante la tarde y la noche. Se recomienda a los vecinos realizar sus compras con anticipación.

El jueves la actividad se retomará con normalidad en los horarios habituales, de 8 a 14 y de 17 a 21:30.