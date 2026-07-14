El Gobierno refuerza la seguridad de la embajada británica

El Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica en la Argentina antes de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que el operativo será de “gran magnitud” y que movilizará alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, con vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en Recoleta.

El Ejecutivo tomó la decisión por el componente simbólico del partido, atravesado por la rivalidad futbolística, el recuerdo de los cruces mundialistas y la cuestión Malvinas. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La Casa Rosada busca evitar incidentes frente a tres objetivos considerados sensibles: el Ministerio de Seguridad, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Israel. La cercanía entre esas sedes llevó al Ejecutivo a pensar el dispositivo como un operativo de zona, con prevención antes, durante y después del partido.

En Balcarce 50 remarcan que el operativo buscará prevenir desbordes en un contexto de alta sensibilidad pública.

El Gobierno también coordina con la Ciudad el seguimiento de los festejos que puedan producirse en el Obelisco y en zonas de alta circulación. El punto tradicional de reunión será monitoreado por fuerzas porteñas y federales, mientras que el Ministerio de Seguridad concentrará parte del seguimiento operativo desde una sede ubicada dentro del mismo radio sensible que la embajada británica.

El Ejecutivo prevé desplegar múltiples anillos de seguridad, dos fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas, personal de Bomberos y equipos de Comunicaciones. En el operativo también intervendrán especialistas en explosivos y riesgos especiales, además de otras áreas operativas de la Policía Federal.

La Casa Rosada sigue también el despliegue en Estados Unidos, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que el operativo en Atlanta contará con 1600 agentes policiales y fue coordinado con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.

En Balcarce 50 señalan que la delegación argentina participó de reuniones de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial, aunque las autoridades locales son las responsables del dispositivo en el estadio. La Argentina realizó recomendaciones sobre el manejo de hinchas, accesos, antecedentes de violencia y puntos de concentración.

El Gobierno tomó nota de que los simpatizantes argentinos e ingleses tendrán ingresos diferenciados al estadio: los argentinos por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3. La medida busca reducir cruces en los accesos, aunque no habrá segregación estricta de parcialidades dentro del estadio.

El Ejecutivo también sigue la aplicación de restricciones sobre banderas, carteles y camisetas con mensajes políticos o provocativos. Monteoliva aclaró que no podrán ingresar elementos con contenido político, racial o de provocación, lo que alcanza a referencias a Malvinas si son consideradas dentro de esa categoría por las autoridades del evento.