El Mercado Artesanal celebrará su 58º aniversario con actividades culturales gratuitas

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Mercado Artesanal celebrará su 58º aniversario con actividades culturales gratuitas

La celebración se realizará el miércoles 15 de julio e incluirá un taller de tintes naturales, artesanos trabajando en vivo, acto conmemorativo, convite de mate cocido y bollo casero, y la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Mercado Artesanal de Salta conmemora su 58º aniversario con una jornada especial de actividades abiertas a toda la comunidad, en el marco del programa Vacaciones en Cultura 2026.

Las propuestas se desarrollarán en la histórica casona ubicada en Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de la institución con la preservación del patrimonio cultural, la promoción de la artesanía salteña y la generación de espacios de encuentro para salteños y turistas.

Las actividades comenzarán a las 9 horas con el Taller de Tintes Naturales, perteneciente al ciclo de capacitaciones gratuitas "Legado Ancestral", a cargo de los maestros artesanos Ángela Sulca y Emanuel Aguirre, quienes compartirán técnicas tradicionales de teñido utilizando plantas nativas y saberes transmitidos de generación en generación.

Durante toda la mañana, los visitantes también podrán disfrutar de artesanos trabajando en vivo, quienes realizarán demostraciones de distintos oficios artesanales, brindando la oportunidad de conocer de cerca los procesos creativos y las técnicas que mantienen vivas las tradiciones de nuestra provincia.

 las 10 horas se ofrecerá un tradicional convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero, una propuesta que busca recibir a los visitantes con los sabores característicos de Salta.

Posteriormente, a las 10:30 horas, se llevará a cabo una rueda de medios y el acto conmemorativo por el 58º aniversario del Mercado Artesanal de Salta, el primero de la República Argentina. La ceremonia contará con la participación de autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia, artesanos, administrativos y público en general.

Como cierre de la jornada, a las 11 horas se presentará la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia, ofreciendo un repertorio especialmente preparado para celebrar este nuevo aniversario.

Desde su creación, el Mercado Artesanal de Salta se ha consolidado como un espacio emblemático para la preservación, promoción y comercialización de las artesanías tradicionales de la provincia, fortaleciendo el trabajo de cientos de artesanos y promoviendo el intercambio cultural entre las distintas regiones de Salta.

En el marco de sus 58 años de historia, la institución renueva su compromiso con el desarrollo de la artesanía como patrimonio vivo e industria cultural e invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración, donde la música, los oficios y los saberes ancestrales serán protagonistas de una jornada pensada para disfrutar y valorar la identidad cultural salteña.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO