El Mercado Artesanal celebrará su 58º aniversario con actividades culturales gratuitas

El Mercado Artesanal de Salta conmemora su 58º aniversario con una jornada especial de actividades abiertas a toda la comunidad, en el marco del programa Vacaciones en Cultura 2026.

Las propuestas se desarrollarán en la histórica casona ubicada en Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de la institución con la preservación del patrimonio cultural, la promoción de la artesanía salteña y la generación de espacios de encuentro para salteños y turistas.

Las actividades comenzarán a las 9 horas con el Taller de Tintes Naturales, perteneciente al ciclo de capacitaciones gratuitas "Legado Ancestral", a cargo de los maestros artesanos Ángela Sulca y Emanuel Aguirre, quienes compartirán técnicas tradicionales de teñido utilizando plantas nativas y saberes transmitidos de generación en generación.

Durante toda la mañana, los visitantes también podrán disfrutar de artesanos trabajando en vivo, quienes realizarán demostraciones de distintos oficios artesanales, brindando la oportunidad de conocer de cerca los procesos creativos y las técnicas que mantienen vivas las tradiciones de nuestra provincia.

las 10 horas se ofrecerá un tradicional convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero, una propuesta que busca recibir a los visitantes con los sabores característicos de Salta.

Posteriormente, a las 10:30 horas, se llevará a cabo una rueda de medios y el acto conmemorativo por el 58º aniversario del Mercado Artesanal de Salta, el primero de la República Argentina. La ceremonia contará con la participación de autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia, artesanos, administrativos y público en general.

Como cierre de la jornada, a las 11 horas se presentará la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia, ofreciendo un repertorio especialmente preparado para celebrar este nuevo aniversario.

Desde su creación, el Mercado Artesanal de Salta se ha consolidado como un espacio emblemático para la preservación, promoción y comercialización de las artesanías tradicionales de la provincia, fortaleciendo el trabajo de cientos de artesanos y promoviendo el intercambio cultural entre las distintas regiones de Salta.

En el marco de sus 58 años de historia, la institución renueva su compromiso con el desarrollo de la artesanía como patrimonio vivo e industria cultural e invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración, donde la música, los oficios y los saberes ancestrales serán protagonistas de una jornada pensada para disfrutar y valorar la identidad cultural salteña.