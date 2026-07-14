La gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026 se disputará en Salta

En esta oportunidad, el municipio albergará la gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026.

El certamen deportivo, que reúne a los mejores atletas de disciplinas combinadas del norte argentino en intensas jornadas de pedestrismo y ciclismo, se realizará el domingo 16 de agosto.

Cabe destacar que las inscripciones, las cuales son gratuitas, continúan abiertas a través del siguiente link: www.bubilo.com.ar/muni y que los cupos son limitados.

Los requisitos son contar con el apto médico, casco y bicicleta en condiciones.

El circuito regional se encuentra articulado de manera conjunta con la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y la Asociación de Triatletas del Norte Argentino (TriNor).

Desde el municipio se destacó que albergar la última fecha del calendario no solo representa un orgullo deportivo, sino también un fuerte motor de reactivación económica local mediante la llegada de delegaciones, entrenadores y familias de diversas provincias vecinas.