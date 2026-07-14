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Alerta por vientos e incendios forestales en la ciudad durante los próximos días

El índice de riesgo de incendios forestales es Muy Alto. Se recomienda extremar los cuidados entre el miércoles y el sábado y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 105.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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Debido a las condiciones climáticas previstas para los próximos días, rige un alerta por riesgo muy alto de incendios forestales e insta a la comunidad a extremar las medidas de prevención. 

De acuerdo con el pronóstico, entre el miércoles y el sábado ingresará un frente cálido con temperaturas superiores a los 28 °C, acompañado por una marcada disminución de la humedad y ráfagas de viento, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales. 

Por este motivo, se solicita a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105. 

«Trabajamos con diferentes acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que se avecina la temporada. Pedimos colaboración, ya que todos los focos son provocados de alguna u otra manera por el hombre», comentó Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana.

Por eso desde el municipio se recomienda:

Ante ráfagas de viento se solicita:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura

– No arrojes colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan ayudar al efecto lupa

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales

 

 

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