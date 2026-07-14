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Monteoliva apoyó vetar banderas de Malvinas en el Argentina-Inglaterra

La ministra de Seguridad confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas, carteles ni mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante la semifinal.

Deportes

14 / 07 / 2026

 

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En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva controversia luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmara que estará prohibido ingresar al estadio con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas. 

La medida fue adoptada en el marco del operativo especial de seguridad dispuesto para el encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta, Estados Unidos.

Monteoliva explicó que la decisión fue tomada en una reunión de coordinación entre las autoridades estadounidenses, la FIFA y representantes argentinos. Con esto, busca evitar incidentes entre las parcialidades en un partido considerado de "alto riesgo". Según detalló, tampoco podrán exhibirse carteles o inscripciones que hagan referencia al conflicto del Atlántico Sur.

"No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas", sostuvo la funcionaria al brindar precisiones sobre el operativo de seguridad, que contará con unos 1.600 efectivos policiales y controles reforzados en los accesos al estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. "Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial", precisó la funcionaria.

Además, la ministra informó que ya fueron detectados hinchas argentinos que intentaron eludir los controles y que se aplicará el derecho de admisión tanto en el Mundial como en los estadios del fútbol argentino a quienes incumplan las normas establecidas. 

También recordó que el Gobierno argentino entregó a las autoridades estadounidenses el listado de más de 33.000 personas con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

Fuerte rechazo en las redes sociales

Las declaraciones de la ministra provocaron una ola de críticas en las redes sociales, donde usuarios cuestionaron que la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sea considerada un mensaje político o provocador en un partido frente a Inglaterra, país con el que Argentina mantiene un histórico reclamo diplomático por el archipiélago.

Este martes, en su habitual conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier reiteró que para el Gobierno “las Malvinas son argentinas” y que a Javier Milei lo sacaron de contexto cuando expresó que admiraba a Margaret Tatcher. 

Y explicó que el mandatario valora "el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de la ideología económica" de la ex dirigente inglesa.

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