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Scaloni sobre el equipo titular ante Inglaterra: “Podríamos hacer un cambio”

El entrenador de la Selección argentina no quiso dar detalles acerca de sus once elegidos.

Deportes

14 / 07 / 2026

 

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mantuvo enigmático a la hora de referirse al equipo que elegirá como titular en la semifinal del Mundial 2026, aunque aseguró: “la idea es salir con los mejores jugadores que tenemos”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico agregó que ningún jugador terminó con lesiones en el partido ante Suiza y opinó que “el equipo no está tan mal como se dice”.

El representativo argentino deberá medirse con Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16:00 (horario argentino), en búsqueda de clasificar a su segunda final mundialista consecutiva, al ser el campeón defensor de Qatar 2022.

En la previa a un cruce fundamental ante el seleccionado inglés, Lionel Scaloni no dio ninguna información sobre el equipo que parará como titular, asegurando que ni siquiera se lo comunicó todavía a los futbolistas.

Sobre los posibles cambios que podría realizar, el entrenador pujatense aseguro que serían “pensando en hacerle daño al rival” y para protegerse de los “buenos jugadores” que tiene el seleccionado europeo, destacando a los ofensivos Jude Bellingham y Harry Kane como dos “de los mejores jugadores del mundo”.

Luego de comentar que la Selección argentina arrastra “muchos minutos” disputados en los últimos minutos, el entrenador aseguró que su idea es “salir con lo mejor” que dispone, afirmando que a sus jugadores le sobran “ganas y ambición”, aunque reconoció que necesitan “recuperar el juego con la pelota”, faceta en la que opinó que su seleccionado siempre se hizo fuerte.

“El equipo que va a salir mañana será el que mejor entiendo que puede jugar” continuó el pujatense, que también reconoció que se puede “equivocar”, para luego dejar en claro que ningún titular “juega por lo que dio”, sino que todos son elegidos “por lo que le están dando” a su equipo.

Tras reiterar que “es un partido de fútbol”, intentando quitarle la connotación social que implica la Guerra de Malvinas entre ambos países, el director técnico afirmó no haber hablado con los futbolistas del tema, y calificó como “una locura” decir que se trata de más de un partido, ya que no le corresponde “poner más nafta al fuego” en el contexto de “una historia que es muy triste para nosotros como para removerla”, aunque asegurando: “tenemos memoria y lo recordamos”.

Después de afirmar que ya miraron y analizaron el duelo de cuartos de final ante Suiza, en búsqueda de mejorar algunos aspectos, el DT campeón del mundo y bicampeón de América destacó la “ilusión intacta de sus dirigidos”, recordó la actuación del astro Diego Armando Maradona ante Inglaterra 1986, catalogando de “maravilloso” a su segundo gol en aquel encuentro, y sentenció: “estar dentro de los cuatro mejores es un montón y estamos a un pasito (de la final). Vamos a dejar todo para intentar llegar”.

Fuente: Noticias Argentinas 

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