Preocupan los accidentes de tránsito tras los festejos por la clasificación de Argentina
El Dr. Daniel Romero, titular del SAMEC, informó por Radio Salta que durante el partido entre Argentina y Suiza la demanda de emergencias fue baja. Sin embargo, tras el encuentro se registró un importante incremento de intervenciones, principalmente por accidentes de tránsito, agresiones y personas alcoholizadas.
Salta Hoy
14 / 07 / 2026
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El titular del SAMEC explicó luego que muchos de los siniestros involucraron motociclistas que circulaban sin casco y bajo los efectos del alcohol.
Finalmente, el Dr. Daniel Romero brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono ante las bajas temperaturas.