El Gobierno salteño anunció subsidios de luz y agua para familias vulnerables

El nuevo paquete de asistencia directa fue anunciado por el gobernador Gustavo Sáenz para reducir el impacto del costo de las tarifas de los servicios.

Podrán postularse las familias con ingresos menores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, es decir unos 750 mil pesos.

El beneficio tendrá una vigencia de un año y puede renovarse.

Los interesados pueden obtener más información en el Ente Regulador de los Servicios Públicos o en el sitio web del organismo.