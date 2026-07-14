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Accidente en avenida Artigas: joven motociclista de 28 años hospitalizado

El conductor de la moto dijo que se desplazaba en su rodado de 125 cc, cuando fue impactado por un automóvil.

Salta Hoy

14 / 07 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa de la zona del accidente]

El siniestro vial ocurrió esta mañana minutos antes de las 8:00 en avenida Artigas a la altura del cementerio San Antonio de Padua. 

Una ambulancia del Samec lo trasladó al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo en la pierna y golpes en uno de sus brazos. 

Intervinieron la policía y bomberos debido al derrame de combustible de la motocicleta. 

Se investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades. 

 

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