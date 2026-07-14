Accidente en avenida Artigas: joven motociclista de 28 años hospitalizado

[Imagen ilustrativa de la zona del accidente]

El siniestro vial ocurrió esta mañana minutos antes de las 8:00 en avenida Artigas a la altura del cementerio San Antonio de Padua.

Una ambulancia del Samec lo trasladó al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo en la pierna y golpes en uno de sus brazos.

Intervinieron la policía y bomberos debido al derrame de combustible de la motocicleta.

Se investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades.