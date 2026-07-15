Estacionado en contramano en el centro: Conductor ebrio y auto sin documentación

Los vecinos se sorprendieron al descubrir la situación y alertaron a la policía hoy a las 6:00 de la mañana.

Intervino personal de tránsito de la municipalidad, pero al principio no podían despertarlo.

El vehículo, un Peugeot 207, presentaba evidencias de impactos del lado del conductor, aunque no había otros autos siniestrados en la cuadra.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado de 2,01 gramos de alcohol en sangre.

Finalmente, se le impuso la correspondiente multa, el auto no tenía documentación y fue retirado por una grúa de tránsito.

Las autoridades buscan determinar cuántas cuadras condujo en contramano antes de detenerse a dormir y si el conductor reside en la zona.

Aunque al principio se sospechaba que el conductor podría vivir cerca del lugar donde estacionó en contramano, se confirmó que no era así.

Una vez que las autoridades lograron despertarlo y completaron el procedimiento de la multa, el hombre se retiró del lugar tomando un taxi.

Se presume que el conductor detuvo el auto y se durmió en contramano debido al avanzado estado de ebriedad y al cansancio físico, sin llegar a medir el peligro de su acción.

Afortunadamente, la peligrosa maniobra no provocó ningún accidente en esa cuadra ni afectó a terceros.