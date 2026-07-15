La Municipalidad lanzó el pago semestral de tributos con descuentos y cuotas sin interés
El director General de Rentas, Víctor Alemandi, anunció por Radio Salta el lanzamiento del plan de pago semestral de tributos municipales, que estará vigente hasta el 25 de agosto.
Salta Hoy
15 / 07 / 2026
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El funcionario señaló que esta herramienta forma parte de una política de acompañamiento al contribuyente, diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante descuentos y opciones de financiamiento.