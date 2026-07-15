Salta apuesta al crecimiento del campo y busca nuevas inversiones internacionales
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Ignacio Lupión, habló con Radio Salta sobre el lanzamiento de la Expo Rural, la actualidad del sector agropecuario y las oportunidades de inversión que se abren para la provincia tras la visita del embajador de Arabia Saudita.
Salta Hoy
15 / 07 / 2026
El ministro afirmó que Salta ya logra autoabastecerse de carne bovina y consideró que existe un importante potencial para incrementar las exportaciones.
Lupión valoró la visita del embajador de Arabia Saudita y destacó que Salta fue la primera provincia elegida para una misión oficial. Indicó que durante los encuentros se analizaron posibilidades de inversión en producción, minería, salud y energía.
Finalmente, el funcionario expresó su preocupación por el abastecimiento y, sobre todo, por el costo del gas para la industria.
Explicó que aún faltan obras de infraestructura para garantizar un suministro estable y advirtió que el elevado precio del gas importado representa un serio desafío para el desarrollo industrial y minero de Salta.