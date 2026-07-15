El Gobierno nacional acelera su estrategia política con miras a las elecciones de 2027

El consultor político consideró que este cambio de estrategia también refleja el reconocimiento de que la situación económica sigue siendo difícil para gran parte de la población, pese a la estabilidad macroeconómica.

Para Gebhard, todavía existe desconfianza entre varios gobernadores aliados respecto de los compromisos electorales del oficialismo nacional.

Finalmente, el analista afirmó que en Salta la posible reelección del intendente capitalino tendría buena aceptación, mientras que sobre el gobernador Gustavo Sáenz existe una percepción social de que atraviesa su último mandato.



