El Gobierno nacional acelera su estrategia política con miras a las elecciones de 2027
El consultor político salteño Benjamín Gebhard analizó por Radio Salta el escenario político nacional y sostuvo que, tras el Mundial, el Gobierno de Javier Milei comenzará a ordenar su estrategia electoral con vistas a 2027, con foco en las negociaciones con los gobernadores y la suspensión de las PASO.
Salta Hoy
15 / 07 / 2026
El consultor político consideró que este cambio de estrategia también refleja el reconocimiento de que la situación económica sigue siendo difícil para gran parte de la población, pese a la estabilidad macroeconómica.
Para Gebhard, todavía existe desconfianza entre varios gobernadores aliados respecto de los compromisos electorales del oficialismo nacional.
Finalmente, el analista afirmó que en Salta la posible reelección del intendente capitalino tendría buena aceptación, mientras que sobre el gobernador Gustavo Sáenz existe una percepción social de que atraviesa su último mandato.