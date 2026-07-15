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Tragedia cerca del ingreso a El Tunal: Una mujer falleció en el choque entre camión y auto

El accidente ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional 16, entre Joaquín V. González y El Tunal.

Salta Hoy

15 / 07 / 2026

 

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Por causas que son materia de investigación, chocaron un camión y un automóvil.

Como resultado del impacto, una mujer que viajaba de acompañante en el auto falleció en el lugar. 

El conductor del automóvil fue llevado de urgencia al hospital de Joaquín V. González y posteriormente derivado al hospital de Metán, debido a la complejidad de su cuadro.

La policía y los equipos de emergencia trabajaron en el área, y se recomienda precaución a los conductores debido al trabajo de los peritos. 

 

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