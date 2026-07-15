Estudiantes de una escuela rural salteña fueron sorprendidos con regalos de la AFA
La directora de la Escuela Albergue N.º 4526 del paraje El Rosal, en la Quebrada del Toro, Sandra Segovia, contó por Radio Salta la emoción que vivió la comunidad educativa tras recibir una importante donación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que se viralizara un video de los alumnos alentando a la Selección.
Salta Hoy
15 / 07 / 2026
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La directora expresó su agradecimiento por la ayuda recibida y detalló que cada uno de los seis estudiantes recibió una camiseta oficial de la Selección, una campera, un par de zapatillas y una pelota, mientras que la institución fue beneficiada con doce colchones nuevos.