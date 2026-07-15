Intoxicación por monóxido de carbono en Barrio Solidaridad deja cuatro afectados

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Hoy alrededor de las 6:00 un familiar que llegó de visita encontró a un hombre desmayado en el baño.

Al intentar despertar al resto de la familia, notó que caían desvanecidos, mostrando un grave estado de descomposición.

El familiar alertó al Sistema de Emergencias 911, indicando que había personas inconscientes y que una de ellas tenía espuma en la boca.

Cuatro personas fueron afectadas, incluyendo un hombre de 50 años y tres jóvenes.

Dos de ellos, una adolescente de 15 y un joven de 23, fueron trasladados de urgencia al Hospital Papa Francisco.

Todo apunta al calefón

El familiar que los rescató, señaló que al ingresar al domicilio percibió un fuerte olor a gas.

Vio el calefón encendido, presumiendo que por el color de la llama y el aspecto del artefacto, llevaba muchísimo tiempo funcionando sin interrupción.

Se detectó una aparente pérdida de gas y un goteo de agua en el calefón.

Se presume que una canilla de agua caliente pudo haber quedado abierta, manteniendo el equipo prendido durante horas y generando la acumulación letal de monóxido de carbono.

