Pura emoción durante el himno nacional en el Mercedes-Benz Stadium

El Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, fue testigo de uno de los enfrentamientos más esperados entre Argentina e Inglaterra de la actual Copa del Mundo. En la previa del partido, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas argentinos presentes, entonaron las estrofas con pura emoción e intensidad.

Los jugadores de la Albiceleste, quienes optaron por la camiseta azul como una "cábala", se vieron concentrados y, algunos, hasta emocionados; mientras que los integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina cantaron con mucha intensidad.

El himno argentino, mediante sus hinchas, volvió a generar emoción en un estadio de Estados Unidos. Además, estuvo cargado de orgullo en la previa de un duelo que, para muchos, es más que un encuentro deportivo.

"El que no salta es un inglés"

Durante el himno de Inglaterra, argentinos cantaron "el que no salta es un inglés", lo que muestra una clara postura de lo que será el ambiente en el Mercedes-Benz Stadium y dejando en claro que no se olvida el conflicto por las Islas Malvinas.