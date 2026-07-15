¡¡¡ESTAMOS EN LA FINAL!!! Argentina dió vuelta un partido difícil y le ganó a Inglaterra

Argentina derrotó por dos a uno a Inglaterra en el Atlanta Stadium y se clasificó a la final del Mundial. Anthony Gordon abrió el marcador en el segundo tiempo, pero el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final y lo dio vuelta con un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez en tiempo de descuento.

El domingo jugará la final ante España en Nueva Jersey.

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